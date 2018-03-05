الخارجية السعودية: لا يوجد خلاف بين السعودية والإمارات بشأن اليمن

الخارجية السعودية: لا يوجد خلاف بين السعودية والإمارات بشأن اليمنالإثنين، 05 مارس 2018 07:21 م
وزير الخارجية السعودى عادل الجبير
رويترز
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قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير اليوم الاثنين، إن المملكة تتوقع إبرام اتفاقات مع بريطانيا تغطى مجموعة من القضايا خلال زيارة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان للندن هذا الأسبوع.
وأبلغ الوزير الصحفيين أن خروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الأوروبى لا يقوض جاذبيتها باعتبارها وجهة للاستثمار، متوقعا أن ترتقي زيارة ولي العهد بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى.
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