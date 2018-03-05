الخارجية السعودية: لا يوجد خلاف بين السعودية والإمارات بشأن اليمن







رويترز

قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير اليوم الاثنين، إن المملكة تتوقع إبرام اتفاقات مع بريطانيا تغطى مجموعة من القضايا خلال زيارة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان للندن هذا الأسبوع.