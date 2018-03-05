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الخارجية السعودية تنشر "إنفوجراف" عن زيارة السيسى وولى العهد للإسماعيلية

الإثنين، 05 مارس 2018 06:59 م
الخارجية السعودية تنشر "إنفوجراف" عن زيارة السيسى وولى العهد للإسماعيلية الرئيس السيسى وولى العهد فى الإسماعيلية





كتب محمد تهامى زكى
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نشر الحساب الرسمى لوزارة الخارجية السعودية، على تويتر، انفوجراف عن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، لعدد من المشروعات التنموية فى مدينة الإسماعيلية.

 

وجاء فى الانفوجراف، أن الرئيس السيسى اصطحب ولى العهد فى زيارة لمدينة الإسماعيلية لتفقد المشروعات الاقتصادية وشاهدا عرضا عن فرص التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع نيوم، وهذه المشروعات هى التطورات فى مشروع محور قناة السويس، مشروعات الأنفاق الأربعة، مشروع المنطقة الاقتصادية للقناة، عمليات تطوير الموانئ والمركز اللوجيستى العالمى.

 

كما ذكر فى الإنفوجراف أن الرئيس السيسى وولى العهد افتتحا منتجع الفرسان فى الإسماعيلية.

انفوجراف
انفوجراف

 

 

 

 


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