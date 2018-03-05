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الحكومة الهولندية تعلن تسمية ستيف بلوك وزيرا جديدا للخارجية

الإثنين، 05 مارس 2018 10:21 م
الحكومة الهولندية تعلن تسمية ستيف بلوك وزيرا جديدا للخارجية رئيس الوزراء الهولندى





أ ش أ
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أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الاثنين، تسمية ستيف بلوك وزيرا جديدا للخارجية ليحل محل هالبه زيلسترا الذى استقال مؤخرا.

وذكرت الحكومة الهولندية - حسبما نقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية - أن بلوك سيؤدى اليمين، يوم الأربعاء المقبل، أمام الرئيس الهولندى وليم ألكسندر.

وأشارت الشبكة إلى أن زيلسترا قد غادر منصبه الشهر الماضى بعد أن اعترف بالادعاء حول حضوره أحد الاجتماعات مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عام 2006، والتى وصف فيها الأخير كلا من بيلاروس وأوكرانيا ودول البلطيق بأنها جزء من روسيا الكبرى.

يُشار إلى أن بلوك يُعد أحد السياسيين الذين عملوا لفترة طويلة إلى جانب رئيس الوزراء الهولندى الحالى مارك روته ضمن وزارته، إلا أنه غادرها بعد انتخابات العام الماضي.

 


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