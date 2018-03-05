الجيش السورى يسيطر على بلدة المحمدية فى الغوطة الشرقية

الجيش السورى يسيطر على بلدة المحمدية فى الغوطة الشرقيةالإثنين، 05 مارس 2018 08:06 م
الجيش السورى
دمشق (أ ش أ)
إضافة تعليق
تمكن الجيش السورى، اليوم الاثنين، من استعادة السيطرة على بلدة المحمدية فى الغوطة الشرقية بريف دمشق.
وذكرت قناة "روسيا اليوم " الإخبارية، أن وحدات الجيش السورى تواصل عملياتها ضد المجموعات المسلحة فى الغوطة الشرقية، بالتوازى مع مواصلة تأمين الممر الإنسانى المحدد لخروج المدنيين المحاصرين باتجاه مخيم الوافدين.
وكان الجيش السورى قد سيطر خلال اليومين الماضيين على بلدة النشابية وقرى ومزارع أوتايا وحوش الصالحية وكتيبة الدفاع الجوى وغيرها من المناطق، بعد عمليات عسكرية مكثفة ضد المجموعات المسلحة.
إضافة تعليق
صور.. الرئيس وولى العهد السعودى فى الأوبرا.. وزيرة الثقافة تقدم نبذة تاريخية عن الدار .. السيسى: عرض "سلم نفسك" أبكانى لأن الدفاع عن مصر أشرف وأقدس مهمة.. ويدعو ممثلى العرض للالتحاق بالأكاديمية الوطنية للشباب
الأهلي يرفع درجة الطوارىء استعدادا لموقعة مونانا الجابوني.. الفريق يبدأ مرانه الختامى بقراءة الفاتحة والبدرى يضم 22 لاعبا على رأسهم عبد الله السعيد.. الجهاز الفنى يحذر من خطورة 4 لاعبين والضيوف بالزى الأخضر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة