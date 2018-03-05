video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 مارس 2018 06:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش السورى يسيطر على بلدة المحمدية فى الغوطة الشرقية

الإثنين، 05 مارس 2018 08:06 م
الجيش السورى يسيطر على بلدة المحمدية فى الغوطة الشرقية الجيش السورى





دمشق (أ ش أ)
إضافة تعليق

تمكن الجيش السورى، اليوم الاثنين، من استعادة السيطرة على بلدة المحمدية فى الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وذكرت قناة "روسيا اليوم " الإخبارية، أن وحدات الجيش السورى تواصل عملياتها ضد المجموعات المسلحة فى الغوطة الشرقية، بالتوازى مع مواصلة تأمين الممر الإنسانى المحدد لخروج المدنيين المحاصرين باتجاه مخيم الوافدين.

وكان الجيش السورى قد سيطر خلال اليومين الماضيين على بلدة النشابية وقرى ومزارع أوتايا وحوش الصالحية وكتيبة الدفاع الجوى وغيرها من المناطق، بعد عمليات عسكرية مكثفة ضد المجموعات المسلحة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا: قوات تسيطر عليها واشنطن تشن هجمات يومية على الجيش السورى

الجيش السورى يسيطر على أكثر من ثلث الغوطة الشرقية

سوريا

اخبار سوريا

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
تفاصيل زيارة الرئيس السيسى وولى العهد السعودى إلى دار الأوبرا المصرية

تفاصيل زيارة الرئيس السيسى وولى العهد السعودى إلى دار الأوبرا المصرية

فيديو.. نائب رئيس بنك مصر: أصدرنا شهادات "أمان" بقيمة 1.1 مليون جنيه خلال يومين

فيديو.. نائب رئيس بنك مصر: أصدرنا شهادات "أمان" بقيمة 1.1 مليون جنيه خلال يومين

صور.. الرئيس وولى العهد السعودى فى الأوبرا.. وزيرة الثقافة تقدم نبذة تاريخية عن الدار .. السيسى: عرض "سلم نفسك" أبكانى لأن الدفاع عن مصر أشرف وأقدس مهمة.. ويدعو ممثلى العرض للالتحاق بالأكاديمية الوطنية للشباب

صور.. الرئيس وولى العهد السعودى فى الأوبرا.. وزيرة الثقافة تقدم نبذة تاريخية عن الدار .. السيسى: عرض "سلم نفسك" أبكانى لأن الدفاع عن مصر أشرف وأقدس مهمة.. ويدعو ممثلى العرض للالتحاق بالأكاديمية الوطنية للشباب

الأهلي يرفع درجة الطوارىء استعدادا لموقعة مونانا الجابوني.. الفريق يبدأ مرانه الختامى بقراءة الفاتحة والبدرى يضم 22 لاعبا على رأسهم عبد الله السعيد.. الجهاز الفنى يحذر من خطورة 4 لاعبين والضيوف بالزى الأخضر

الأهلي يرفع درجة الطوارىء استعدادا لموقعة مونانا الجابوني.. الفريق يبدأ مرانه الختامى بقراءة الفاتحة والبدرى يضم 22 لاعبا على رأسهم عبد الله السعيد.. الجهاز الفنى يحذر من خطورة 4 لاعبين والضيوف بالزى الأخضر

رجيم للمراهقات.. نصائح لفقدان الوزن بسهولة من غير ما تضرى جسمك

رجيم للمراهقات.. نصائح لفقدان الوزن بسهولة من غير ما تضرى جسمك

حكايات كأس العالم.. تشابالالا يفتتح مونديال 2010 بهدف خرافى

حكايات كأس العالم.. تشابالالا يفتتح مونديال 2010 بهدف خرافى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة