الجيش السورى يسيطر على بلدة المحمدية فى الغوطة الشرقية







دمشق (أ ش أ)

تمكن الجيش السورى، اليوم الاثنين، من استعادة السيطرة على بلدة المحمدية فى الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وذكرت قناة "روسيا اليوم " الإخبارية، أن وحدات الجيش السورى تواصل عملياتها ضد المجموعات المسلحة فى الغوطة الشرقية، بالتوازى مع مواصلة تأمين الممر الإنسانى المحدد لخروج المدنيين المحاصرين باتجاه مخيم الوافدين.

وكان الجيش السورى قد سيطر خلال اليومين الماضيين على بلدة النشابية وقرى ومزارع أوتايا وحوش الصالحية وكتيبة الدفاع الجوى وغيرها من المناطق، بعد عمليات عسكرية مكثفة ضد المجموعات المسلحة.