الجمعيات الزراعية بدمياط تفعل مبادرة "انزل شارك.. دى بلدك"







دمياط - معتز الشربينى

عقدت اليوم الجمعية العمومية للجمعية المركزية التعاونية الزراعية بدمياط، أولى جلسات مؤتمر تفعيل مبادرة (انزل شارك.. دى بلدك) برئاسة المهندس ماهر سويلم، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، وبحضور المهندس أحمد الملاحى، نقيب الزراعيين بدمياط، وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات الزراعية التعاونية، بجميع قرى المحافظة، وذلك فى إطار تفعيل مبادرة الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بدمياط، أن المشاركة الإيجابية فى العملية الإنتخابية المقبلة هى تتويج للمرحلة السابقة، بما تشمله من إنجازات على كل الأصعدة والمستويات، وأن مصر حققت الكثير من المكتسبات خلال المرحلة السابقة، وأن المرحلة القادمة تحتاج إلى توحيد الرؤى وتكثيف الجهود للاصطفاف خلف راية الوطن، لتظل مرفوعة دائمًا، وللحفاظ على مكتسبات الدولة ومقدراتها.