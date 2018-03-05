الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الصحة بإنشاء مكتب علمى للأدوية المسجلة بالوزارة







كتب وليد عبد السلام

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر الْيَوْمَ الإثنين، قرار وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد، رقم 54 لسنه 2018 بإنشاء مكتب علمى فى شئون الدعاية للأدوية المسجلة بوزارة الصحة، تحت اسم كوفيديان اى جى، بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن ممارسة مهنة الصيدلة، وعدد من القوانين المنظمة لأعمال الوساطة والوكالة التجارية.