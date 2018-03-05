"الجارديان": لندن تفشل فى استرداد أكثر من 360 مليون إسترلينى من "كاريليون"







كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان"، إن الحكومة البريطانية فشلت فى استرداد أكثر من 360 مليون جنيه إسترلينى من شركة "كاريليون"، متجاهلة بذلك مشورة المحاسبين، إذ قدمت شركة المحاسبة EY مقترحات ببيع الأجزاء المربحة للشركة وتصفية باقى الأجزاء.

وأضافت الصحيفة، أن التقديرات من شركة EY تشير إلى أن بيع جزء من كاريليون وتصفية المتبقى ستحقق 364 مليون إسترلينى، على أن يتم استخدام هذه الأموال فى نظم التقاعد الخاصة بالشركة.

وقالت مصادر متعددة لصحيفة الجارديان، إن مكتب مجلس الوزراء، المسئول عن المقاولين الحكوميين، لم يضغط على ما يبدو على مديرى كاريليون لقبول مقترحات EY، ويبدو أنهم رفضوا الخطط لاعتقادهم أنها ستقلب حال الشركة رأسا على عقب.

وقد عرضت EY سيناريوهين محتملين للتوصل إلى حل بشأن كاريليون، إما تفكيكها وهو ما سينتج عنه 364 مليون جنيه استرلينى أو إعلان الإفلاس وعجزها عن سداد المستحقات، وهو أمر لن ينتج عنه الكثير من المال.

وكانت مجموعة "كاريليون" البريطانية للمقاولات، أعلنت فى يناير الماضى إفلاسها، فى وقت يخشى أن يفقد آلاف العاملين بالشركة وظائفهم.

وشرعت الشركة البريطانية فى خطوات الدخول للتصفية الإجبارية بعد رفض السلطات استخدام أموال الميزانية لإنقاذها.