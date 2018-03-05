video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 05 مارس 2018 12:32 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم تناقش الأطر والآليات التنفيذية لعمل لجنة حقوق الإنسان

الإثنين، 05 مارس 2018 11:20 ص
التعليم تناقش الأطر والآليات التنفيذية لعمل لجنة حقوق الإنسان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى





كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه فى ضوء اهتمام القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتحقيق العدالة فى المجال التعليمى، قامت لجنة حقوق الإنسان بالوزارة بعقد اجتماع؛ لمناقشة الأطر والآليات التنفيذية لعمل اللجنة، بحضور ياسر محمود مدير عام الإدارة العامة لأمن المعلومات، ومحمد صديق مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والحاسب الآلى، وأحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية.
 
وتضمن الاجتماع مناقشة الأطر والآليات التنفيذية لوضع مؤشرات عمل اللجنة؛ للوقوف على القوانين والقرارات الوزارية والإجراءات التى تمارسها الوزارة لتكفل حقوق فئات الشباب فى التعليم قبل الجامعى فى مجالات المناهج، والأنشطة، والتربية الخاصة، والتعليم الفنى، والاتحادات الطلابية والحد من عوامل التسرب التعليمى.
 
واتفق أعضاء اللجنة على الحصول على المعلومات في المجالات السابق ذكرها من الإدارات المعنية بذلك فى الوزارة، ومناقشتها للوقوف على مدى تحقيق البرامج والسياسات فى مجال حقوق الإنسان وتمكين الطلاب من ممارسة حقوقهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعليم: المعلم هو العنصر الأهم فى إنجاح حلمنا بتعليم حقيقى يفيد أولادنا

التعليم

آليات التنفيذية

لجنة حقوق الإنسان



لا تفوتك
فيديو.. يوسف زيدان: "ابن الجوزى" كان يتبادل النظرات والشعر مع محبوبته داخل المسجد

فيديو.. يوسف زيدان: "ابن الجوزى" كان يتبادل النظرات والشعر مع محبوبته داخل المسجد

وزير الصحة: "والدتى أنجبت 4 أطباء.. وتوفيت نتيجة إصابتها بفيروس سى"

وزير الصحة: "والدتى أنجبت 4 أطباء.. وتوفيت نتيجة إصابتها بفيروس سى"

هل يقترب ترامب من "الجنون الخالص"؟.. واشنطن بوست: الرئيس الأمريكى غاضب من هجوم الإعلام المستمر عليه ومحبط من عدم وجود من يدافع عن صهره.. ومسئولون: يزداد عزلة فى ظل الضغوط المتزايدة عليه وحكمه على الأمور معيب

هل يقترب ترامب من "الجنون الخالص"؟.. واشنطن بوست: الرئيس الأمريكى غاضب من هجوم الإعلام المستمر عليه ومحبط من عدم وجود من يدافع عن صهره.. ومسئولون: يزداد عزلة فى ظل الضغوط المتزايدة عليه وحكمه على الأمور معيب

"مدافع" العلاقات المصرية ـ السعودية تدك التدخلات الإقليمية والدولية.. ملفا اليمن وعفرين على طاولة السيسى وولى العهد.. وخبراء: القاهرة والرياض تتفقان على التصدى للتدخل الإيرانى والتركى فى شؤون الدول العربية

"مدافع" العلاقات المصرية ـ السعودية تدك التدخلات الإقليمية والدولية.. ملفا اليمن وعفرين على طاولة السيسى وولى العهد.. وخبراء: القاهرة والرياض تتفقان على التصدى للتدخل الإيرانى والتركى فى شؤون الدول العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة