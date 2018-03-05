التعليم تناقش الأطر والآليات التنفيذية لعمل لجنة حقوق الإنسان

كتب محمود طه حسين

صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه فى ضوء اهتمام القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتحقيق العدالة فى المجال التعليمى، قامت لجنة حقوق الإنسان بالوزارة بعقد اجتماع؛ لمناقشة الأطر والآليات التنفيذية لعمل اللجنة، بحضور ياسر محمود مدير عام الإدارة العامة لأمن المعلومات، ومحمد صديق مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والحاسب الآلى، وأحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية.

وتضمن الاجتماع مناقشة الأطر والآليات التنفيذية لوضع مؤشرات عمل اللجنة؛ للوقوف على القوانين والقرارات الوزارية والإجراءات التى تمارسها الوزارة لتكفل حقوق فئات الشباب فى التعليم قبل الجامعى فى مجالات المناهج، والأنشطة، والتربية الخاصة، والتعليم الفنى، والاتحادات الطلابية والحد من عوامل التسرب التعليمى.