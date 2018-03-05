التعليم تكرم المتفوقين فى اللياقة البدنية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية

كتب محمود طه حسين

قال أحمد خيرى، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه بناءً على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أقيم اللقاء الختامى للياقة البدنية لطلاب التعليم العام بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية وذلك في إطار التعاون مع وزارة الشباب والرياضة .

وأوضحت إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية أن اللقاء تم بمشاركة الطلاب من 15 محافظة وهم (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية،الإسماعلية، القليوبية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، الغربية، السويس،بورسعيد، المنوفية، المنيا) وتم إجراء اختبارات اللياقة البدنية لطلاب المرحلتين الابتدائية و الإعدادية بنين وبنات وذلك للمرحلة التمهيدية من شهر ديسمبر حتى نهاية فبراير، وقد أقيم الحفل النهائى بصالة (٦أكتوبر)

الرياضية بمحافظة الجيزة وتم تكريم الطلاب الفائزين وتوزيع الكؤوس والميداليات.

والجدير بالذكر أن هذا العمل يأتى ضمن خطة قطاع الخدمات والأنشطة بالوزارة للارتقاء بأبنائها الطلاب والطالبات .