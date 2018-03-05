التعليم العالى: نحرص على عدم تضرر طلاب شمال سيناء من تأخر الدراسة







وائل ربيعى

أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، حرصها الكامل على عدم تضرر أى طالب جراء تأخر بدء الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى فى جامعات ومعاهد محافظة شمال سيناء، نظرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها شمال سيناء، مطالبة الجميع بمراعاة الظرف القومى الذى تخوض فيه مصر حربا مقدسة للتخلص من براثن الإرهاب الآثم.

وفى السياق، أكد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، الذى عقد مساء اليوم الاثنين برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على متابعة التصورات التنفيذية التى قدمتها إدارة جامعة سيناء لمواجهة الظروف الاستثنائية التى تمر بها المحافظة.

وقالت الوزارة، إنها تتابع التصورات التنفيذية التى قدمتها إدارة جامعة العريش وكذلك المعاهد العليا الحكومية والخاصة لاستكمال الفصل الدراسي الثانى.

وأشارت إلى أنه سيتم إعلام طلاب جامعات سيناء و العريش والمعاهد العليا بالقرارات التنفيذية الخاصة باستكمال الفصل الدراسى الثانى فى حينه بما يحافظ على مصالح وأمن كافة الطلاب.