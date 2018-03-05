التعليم العالى: منح روسية للحصول على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه







وائل ربيعى

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً حول المنح المقدمة من الجانب الروسي للعام الدراسى 2018/2019 للحصول على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه فى جميع التخصصات، وذلك فى ظل العلاقات المثمرة والبناءة التى تربط بين جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا الاتحادية.

وأشار التقرير إلى أن آخر موعد لتقديم المستندات للحصول على هذه المنح هو 10 مارس الجارى، ويتم التسجيل على البريد الإلكترونى الرسمي للجانب الروسي (https://russia.study/ru/navigator)، على أن تسلم المستندات المطلوبة بالإدارة العامة للبعثات يوم الأحد الموافق 11/3/2018، ويشترط فى المتقدم للحصول على هذه المنح أن يكون مصري الجنسية، كما لا تتحمل البعثات أى نفقات لمنح البكالوريوس والماجستير.

وأفاد التقرير أن شروط التقدم للحصول على منح الدكتوراه أن يكون المتقدم من معاونى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد والهيئات والمراكز البحثية المصرية، وألا يزيد سنه عن 32 عاماً في 1 /9 / 2018، وألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عامين، وألا يكون قد مضى على تسجيله للدكتوراه أكثر من عام ونصف في أول سبتمبر 2018، وأن يجتاز لــــ 67 درجة في IBT أو 5.5 درجات في اختبار IELTS ، ولمزيد من المعلومات يمكن الرجوع للموقع الأتي:

http://www.mohe-casm.edu.eg/Main_menu/Grants/valid_Grand/Rassa2018/rassa.jsp

وأوضح التقرير التزام الجانب الروسي براتب شهري لطلبة الدكتوراه قدره 6000 روبل (ما لم يحدد الجانب المانح مبلغ آخر)، الإعفاء من المصروفات الدراسية ومصروفات التسجيل، إلا في بعض المجالات والتخصصات منها (الفنون والموسيقى)، ولا تشمل المنحة نفقات السفر ذهاباً وعودة.

أما الجانب المصرى ممثلاً فى الإدارة العامة للبعثات بالوزارة فلا يتحمل أى نفقات للأسرة طبقًا لقرار اللجنة التنفيذية للبعثات، بينما يتحمل (فيما لا تتحمله جهة أخرى) استكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الروسي لمرشحى الدكتوراه " طبقًا لبروتوكول التعاون" .