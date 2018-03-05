"التخطيط" تناقش اليوم استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بالبرلمان







كتب – مصطفى عبد التواب

تناقش وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ممثلة فى فريق عمل رؤية مصر 2030 اليوم بمجلس النواب التحديثات الجارى العمل عليها باستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 إلى جانب الانجازات التى تم تحقيقها من أهداف التنمية المستدامة.

وقالت هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه لابد من إحداث توازن بين الأبعاد الثلاثة للاستراتيجية حتى لا يأتى أى بعد على حساب الآخر، وأنه لابد من توفير فكرة الحوكمة وثقافة التشاركية واحترام الرأى الآخر إلى جانب الشفافية والمحاسبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية فى كل قطاعات الاستراتيجية.

وأشارت وزيرة التخطيط أن مصر ستتقدم طوعيا هذا العام ضمن 40 دولة على مستوى العالم بتقرير للأمم المتحدة للوقوف على ما تم الوصول اليه من تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة، مؤكدة أن مصر حققت أكثر مما كان مستهدف فى عدة محاور بالاستراتيجية.

الجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى كانت قد عقدت مجموعة من ورش العمل لمناقشة تحديث محاور رؤية مصر 2030 بمشاركة ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية، حيث تم استعراض استراتيجية وخطط كل وزارة متضمنة التغييرات والتحديثات ومدى ارتباط تلك الخطط بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.