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الإثنين، 05 مارس 2018 12:34 م
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البيئة تعقد برنامجاً تدريبياً لرفع الوعى البيئى بالمركز البيئى بالشيخ زايد

الإثنين، 05 مارس 2018 10:32 ص
البيئة تعقد برنامجاً تدريبياً لرفع الوعى البيئى بالمركز البيئى بالشيخ زايد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة





كتبت آية دعبس
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كلف محمد شهاب عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، الإدارة العامة للتنمية البيئية بتنفيذ برنامج تدريبى لكل فئات المجتمع المحلى بالمركز الثقافى البيئى بالحى الثالث بمدينة الشيخ زايد، الذى يعد أول مركز ثقافى بيئى ( مبنى أخضر) يعمل بالطاقة الشمسية وبه محطة معالجة للمياه الرمادية، التى تستخدم فى رى المسطحات الخضراء كما يوجد به أثاث من الجريد المعاد تدويره ومسرح للأنشطة الثقافية، حيث تضمن البرنامج عدد من المحاضرات حول أهداف التنمية والمدن المستدامة وأهم الملوثات البيئية بالإضافة إلى محاضرات حول الإدارة المتكاملة للمياه والطاقة الجديدة والمتجددة. وذلك بحضور رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد والسيد رئيس وحدة التنمية المستدامة والسادة العاملين بالإدارة البيئية بمدينة الشيخ زايد وعدد من أوائل الطلبة من المدارس المختلفة ، علاوة على مسئولين من الإدارة التعليمية و البيئة والجمعيات الأهلية بالمدينة.
 
وأكدت المهندسة إلهام رفعت مدير عام الإدارة العامة للتنمية البيئية أنه تم الاتفاق على تنفيذ هذا البرنامج دورياً فى الأسبوع الثانى من كل شهر، كما سيتم التعاون مع جهاز المدينة ووحدة التنمية المستدامة للمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية للتنسيق لعقد الكثير من الأنشطة البيئية والثقافية وتنمية المهارات، لضمان إستمرارية واستدامة نشر الوعى البيئى بالمركز.
 

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