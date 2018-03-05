البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المؤسسات المصرية

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المؤسسات المصريةالإثنين، 05 مارس 2018 12:40 م
البورصة - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات المصرية، والتى بلغ صافى شرائها 130 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.07%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.67%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.31%.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.33%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.17%، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.46%.
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