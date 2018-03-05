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الإثنين، 05 مارس 2018 03:38 م
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البورصة: تنفيذ عرض الشراء الإجبارى لشركة الدلتا التأمين بقيمة 116.9مليون جنيه

الإثنين، 05 مارس 2018 12:37 م
البورصة: تنفيذ عرض الشراء الإجبارى لشركة الدلتا التأمين بقيمة 116.9مليون جنيه محمد فريد رئيس البورصة





كتب هانى الحوتى
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أعلنت البورصة المصرية، عن تنفيذ عرض الشراء الإجبارى المقدم من الشركة القابضة المصرية الكويتية على أسهم شركة الدلتا للتأمين وذلك لعدد 5,843,792 سهم بقيمة إجمالية 116.9 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.
 
 
وحققت شركة الدلتا للتأمين أرباحا بلغت 38.05 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية فى ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 131.15 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.
 
 
وتراجعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى إلى 228.8 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 262.6 مليون جنيه خلال فترة المقارنة من العام المالى السابق.
 
 

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