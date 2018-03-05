البنك الأهلى: أصدرنا شهادات أمان بـ2 مليون جنيه فى يومين وسط إقبال متزايد







كتب – أحمد يعقوب

أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن مصرفه أصدر شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، لـ1000 عميل، بحصيلة إجمالية تساوى 2 مليون جنيه، خلال 48 ساعة، منذ بدء طرح الشهادة صباح أمس الأحد وحتى الآن، مشيرا إلى أن الإقبال على شراء الشهادة متزايد على مدار اليومين، وأن المتوسط الخاص بإصدار على الشهادة بـ2000 جنيه، من الشرائح الـ5 الخاصة بالشهادة.

وأضاف هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فروع مصرفه تشهد حالة من الإقبال المتزايد، والاستفسار على تفاصيل الشهادة الجديدة، متوقعًا تزايد الإقبال على شراء الشهادة خلال الأيام المقبلة، من خلال التنسيق مع الشركات ذات العمالة كثيفة العدد وجهات المجتمع المدنى، وزيادة التوعية بتفاصيل الشهادة عن طرح 420 فرعًا تمثل كامل شبكة فروع البنك الأهلى المصرى، بالإضافة إلى فروع بنوك "مصر" و"القاهرة" و"الزراعى المصرى" المشاركة أيضًا فى إصدار الشهادة.

وأكد رئيس البنك الأهلى المصرى، أن إصدار الشهادة يأتى فى إطار استكمال دوره فى تنمية المجتمع والمشاركة الفعالة فى دعم فئات المواطنين من العمالة الموسمية والمؤقتة والمزارعين بتوفير الحماية التأمينية لهم مشيرًا إلى أن البنك بادر فور إصدار الشهادات بشرائها للعمالة المؤقتة والموسمية بالشركات التى يتعامل معها البنك مثل عمال النظافة والخدمات الأمنية والصيانة وعمال اليومية شبه الدائمين مثل المخازن أو المحفوظات وليس لهم ضمان اجتماعى، وجمعية خدمات العاملين بالبنك التى يعمل بها أكثر من 2800 موظف وعامل حيث قامت إدارة الجمعية بالبدء فى إصدار أعلى فئة من الشهادة بقيمة 2500 جنيه حيث تتحمل الجمعية جزء من قيمة الشهادة ويتم تقسيط الجزء الذى يخص العامل على 10 شهور وذلك حرصا من البنك على تأمين أسر هؤلاء العاملين لتضمن لهم ولأسرهم دخلًا لائقًا وحياة كريمة.

جدير بالذكر أن شرائح شهادة "آمان المضصريين" هى 500 و1000 و1500 و2000 و2500 جنيه، ومدتها 3 سنوات، بفائدة 16%، ويمكن استراددها فى أى وقت، وهى شهادة تأمين للعمالة المؤقتة ضد الوفاة، ومتاحة للشريحة العمرية من 18 سنة إلى 59 عامًا، وتخصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيهًا على حسب قيمة الشهادة.