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الإثنين، 05 مارس 2018 05:37 م
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الإندبندنت: أكثر من ثلث أكبر سلاسل المطاعم فى بريطانيا تحقق خسائر

الإثنين، 05 مارس 2018 04:03 م
الإندبندنت: أكثر من ثلث أكبر سلاسل المطاعم فى بريطانيا تحقق خسائر تيريزا ماى - رئيسة وزراء بريطانيا





كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن أكثر من ثلث أفضل 100 سلسلة مطاعم في المملكة المتحدة تعانى من الخسارة، مما يؤكد المعركة المكثفة التى يخوضها أصحاب المطاعم من أجل تحقيق الأرباح.

ووجدت البيانات التى جمعتها شركة المحاسبة UHY Hacker أن 35 من أفضل 100 شركة مطاعم فى بريطانيا تعانى من تراجع الأرباح. وأعلنت سلسلة مطاعم "Prezzo" يوم الجمعة الماضية أنها ستغلق 94 مطعما، فى الوقت الذى أطلقت فيه سلسلة مطاعم البرجر الإيطالية "Jamie’s" خطة إنقاذ تتضمن كذلك إغلاق بعض الفروع وخفض إيجارات البعض الآخر. كما أغلقت سلسلة مطاعم "Strada" 11 مطعما فى يناير الماضى.

وقال بيتر كوبيك، الشريك فى شركة المحاسبة  "إن الضغوط على قطاع المطاعم مستمرة منذ سنوات، وقد دفع العام الماضى عددا من المجموعات الرئيسية إلى الانهيار ومع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقلق البريطانيين لا يمكن للمطاعم أن تتوقع إنفاقا كبيرا ".

وقال كوبيك إن "المستهلكين ليس لديهم سوى كمية محدودة من القدرة الشرائية عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام في الخارج".

 

 


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