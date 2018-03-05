الإحصاء: السعودية من أكبر 5 دول مستوردة للمنتجات المصرية

الإحصاء: السعودية من أكبر 5 دول مستوردة للمنتجات المصريةالإثنين، 05 مارس 2018 12:11 م
السيسى ومحمد بن سالمان
كتبت- هبة حسام
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أظهرت أحدث البيانات السنوية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم صادرات مصر للمملكة العربية السعودية خلال عام 2017، بلغت 1.5 مليار دولار، وتعد السعودية من أكبر 5 دول مستوردة للمنتجات المصرية، حيث تحتل المركز الرابع سنوياً من حيث ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بعد "الإمارات، وتركيا، وإيطاليا".
ووفقاً للبيانات الإحصائية، تمثلت أهم صادرات مصر للسعودية خلال 2017، فى تصدير فواكه وأثمار وخضروات، علاوة على، تصدير آلات واجهزة كهربائية، ومنتجات صيدلة، وأيضاً حديد وصلب، كما تستحوذ المملكة على 6% من إجمالى الصادرات المصرية سنوياً، أما إجمالى حجم التبادل التجارى "صادرات وواردات" بين البلدين، فبلغ 5.577 مليار دولار، منها 4.034 مليار دولار واردات.
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