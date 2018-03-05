الأمن العام يُنفذ 45 ألف حكم خلال 24 ساعة

حمله امنيه - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة فى ضبط "128 قضية مخدرات ، 29 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة،وتنفيذ 45637 حكم قضائى متنوع".
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.
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