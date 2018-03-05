الأطلسى يؤكد بقاء جنوده "بطلب من العراق"







بغداد (أ ف ب)

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج الاثنين، إن قوات الحلف ستبقى فى العراق "بناء على طلب" السلطات المحلية، وذلك بعد 4 أيام من قيام البرلمان العراقى بطلب "جدول زمنى لانسحاب القوات الأجنبية".

وأضاف ستولتنبرج لوكالة فرانس برس، خلال زيارة نادرة إلى بغداد التقى خلالها رئيس الوزراء حيدر العبادى "نحن هنا لأن العراق يريد ذلك، لسنا هنا من دون موافقة ودعوة من العراق".

وتابع المسئول الأطلسى "تلقينا طلبا خطيا من رئيس الوزراء العبادى"، مؤكدا "لن نبقى أكثر مما هو لازم".

وتابع أن القوات التى أرسلتها 19 دولة فى حلف الأطلسى "تكثف تدريباتها" للقوات العراقية "خصوصا فى مجال إزالة الألغام والطب العسكرى وصيانة المعدات".