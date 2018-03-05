افتتاح معرض للمنتجات والحرف اليدوية بمشاركة "صنع فى مصر" بالإسكندرية الجمعة







الإسكندرية - هناء أبو العز

تنظم مبادرة "تدريب مصر" برئاسة داليا حسنى، رئيس المسئولة المجتمعية بجمعية شباب أعمال الإسكندرية، وأمنية البحراوى مؤسسة مبادرة "تدريب مصر"، المعرض السنوى الكبير للمنتجات اليدوية المصرية والمشروعات الصغيرة والحرف اليدوية، لأول مرة تحت رعاية محافظ الإسكندرية، وغرفة صناعة الحرف اليدوية، وبنك الإسكندرية، داخل مكتبة الإسكندرية أيام 9 و10 مارس الحالى.

وتحتفل المبادرة بتنظيم 50 معرض من معارض صنع فى مصر، والتى تقام فى يوم 10 من كل شهر، بمشاركة سيدات وأمهات يقومون بعرض ما نفذوه بأيديهم من منتجات منزلية، وملابس، وإكسسوارات، وأدوات منزلية مرسومة، تحت إشراف داليا حسنى مؤسسة المبادرة.

وقالت داليا حسنى، مؤسسة مبادرة معارض " youm 10 صنع فى مصر" ومؤسسة مبادرة تدريب مصر، لـ"اليوم السابع"، إن المعرض يحتفل بالعام الرابع على التوالى، لنجاحه فى تحقيق أكثر من 50 معرضًا شهريًا لدعم المشروعات المتناهية الصغر، ودعم المرأة المعيلة والشباب المصرى المكافح.

وقالت أمنية البحراوى، إن المعرض سوف يقام بشكل دورى بالإسكندرية، ويجمع عدد كبير من الحرفيين المصريين ذوى الجودة العالية، ومن أجل الحفاظ على التراث.