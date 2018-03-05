استعراض للمشروع التعبوى "صقر 25" لإدارة الأزمات والكوارث بكفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

استعرض العميد سامح الطنوبى، المستشار العسكرى لمحافظة كفر الشيخ، خطة المشروع التعبوى "صقر 25" لإدارة الأزمات والكوارث بمحافظة كفر الشيخ، فى الفترة من 11 إلى 13 مارس، لتدريب الأجهزة التنفيذية لمحافظة كفر الشيخ، على الموقف التنفيذى الأول، والموقف التنفيذى الثانى، وتدريب قوات الأمن "مرور، حماية مدنية ، قوات الأمن ، نجدة" على أعمال الإنقاذ، وتدريب مرفق الإسعاف والهلال الأحمر على عملية نقل المصابين.

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء خالد إسماعيل، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، ومساعدى المحافظ، والقيادات الأمنية ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وتم مناقشة خطة مواجهة الأزمات والكوارث بمشاركة أجهزة المحافظة، ودور كل جهاز فى إدارة الأزمة.