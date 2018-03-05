استاد القاهرة يستضيف كأس تركى آل الشيخ للألعاب الإلكترونية

استاد القاهرة يستضيف كأس تركى آل الشيخ للألعاب الإلكترونيةالإثنين، 05 مارس 2018 10:07 م
استاد القاهرة
كتب محمد تهامى زكى
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تنطلق بطولة الألعاب الإلكترونية على كأس تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربى، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة برئاسة خالد عبد العزيز والاتحاد المصرى لكرة القدم، بالصالة المغطاة على استاذ القاهرة فى الفترة من 13 حتى 15 مارس الجارى.
وتبلغ قيمة الجوائز المقدمة بالبطولة مليونى جنيه، بواقع 500 ألف جنيه للمركز الأول، 300 ألف جنية للمركز للثانى، 150 ألفلا للثالث، 50 ألفا للرابع، بالإضافة إلى مليون جنيه سيتم توزيعها على 100 متسابق بواقع 10الآف من الخامس إلى المتسابق 105.
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