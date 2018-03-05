ارتفاع حصيلة قتلى الغارات التركية على عفرين السورية إلى 19 مدنياً

ارتفاع حصيلة قتلى الغارات التركية على عفرين السورية إلى 19 مدنياًالإثنين، 05 مارس 2018 07:59 م
عفرين فى سوريا
بيروت (أ ف ب)
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قتل 19 مدنياً الاثنين، فى قصف جوى تركى استهدف بلدة فى منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية فى شمال سوريا، والتى تشهد هجوماً تشنه أنقرة وفصائل سورية موالية لها، وفق حصيلة جديدة للمرصد السورى لحقوق الإنسان.
وأورد المرصد أن "القوات التركية تستهدف بالغارات والمدفعية منذ الفجر بلدة جنديريس ومحيطها" والتى تسعى للتقدم باتجاهها فى جنوب غرب منطقة عفرين.
وأسفرت الغارات عن مقتل "19 مواطناً بينهم طفلان، وأصيب آخرون بجروح"، وفق المرصد الذى كان تحدث صباحاً عن مقتل 13 مدنياً.
وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن أن "الحصيلة ارتفعت لاحقاً نتيجة استمرار القصف الجوى والبرى".
وأصيب نحو مئة آخرين بجروح، بحسب المرصد، الذى أورد أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع بسبب وجود جرحى بحالات خطرة ومفقودين.
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