اتفاقية بين البنك الزراعى ومصر لتأمينات الحياة لطرح شهادة "أمان المصريين"







كتب – أحمد يعقوب

وقع البنك الزراعى المصرى، اليوم الإثنين، اتفاقية مع شركة مصر لتأمينات الحياة بشأن إصدار شهادة "أمان المصريين"، للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، والتى تشمل الطرح بأكبر البنوك المصرية من حيث عدد الفروع، بـ1210 فروع، لطرح الشهادة لكافة فئات المجتمع.

وقال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن فئات الشهادة هى 500 و1000 و1500 و2000 و2500 جنيه، ومدتها 3 سنوات، بفائدة 16%، ويمكن استراددها فى أى وقت، وهى شهادة تأمين للعمالة المؤقتة ضد الوفاة، ومتاحة للشريحة العمرية من 18 سنة إلى 59 عامًا، وتخصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيهًا على حسب قيمة الشهادة.

وأكد رئيس البنك الزراعى المصرى، أن كل ما يتضمنه مستندات الشراء، الرقم القومى لصاحب الشهادة، وعند رغبته فى فتح حساب بنكى سوف يتم ذلك بدون مصاريف، لافتًا إلى أن قيمة التعويض النقدى، وأصل الشهادة، فى حالة الوفاة أو استحقاقها، سوف يقوم الورثة أو المستفيد، بصرفها من شركة التأمين وليس من فروع البنك.