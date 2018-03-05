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الإثنين، 05 مارس 2018 12:29 م
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إلغاء 4 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب الجدوى الاقتصادية وقلة الركاب

الإثنين، 05 مارس 2018 10:29 ص
إلغاء 4 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب الجدوى الاقتصادية وقلة الركاب مطار القاهرة الدولى - أرشيفية





كتب محمود عبد الغنى
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تلقت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، 4 إخطارات من شركات الطيران العاملة بالمطار، بإلغاء إقلاع 4 رحلات طيران دولية لعدم جدواها اقتصاديا بسبب قلة عدد الركاب.
 
وأفاد مصدر ملاحى بالمطار، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن الشركة المصرية العالمية للطيران ألغت رحلتها رقم 106 المتجهة إلى ينبع بالمملكة العربية السعودية، والرحلة 905 المتجهة إلى جدة، والرحلة 104 المتجهة إلى الطائف.
 
وأضاف المصدر، أن شركة تاركو للطيران ألغت رحلتها رقم 113 المتجهة إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وأن الإلغاء جاء بسبب عدم الجدوى الاقتصادية فى ضوء قلة عدد الركاب، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع سلطات المطار لسفر الركاب على متن رحلات أخرى.
 
 
 
 
 
 

 


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