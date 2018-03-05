"إعلام الخارجة" يعقد ندوة بمجلس المدينة عن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية







الوادى الجديد-ماهر أبو نور

عقد مركز إعلام الخارجة، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الإثنين، ندوة حول "القوانين المنظمة والحاكمة للعملية الانتخابية"، وذلك بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، حاضر فيها المستشار أحمد الخطيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور ناصر محمد عامر عميد كلية التربية بالوادى الجديد، وبحضور المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الخارجة، وحمدى محمد كامل - مدير مركز إعلام الخارجة .

افتتحت الندوة غادة بصيط مسئول الإعلام السكانى، وعضو وحدة الرأى العام بمركز إعلام الخارجة، وأوضحت أن الهدف من الندوة دعوة الناخبين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، والتى ستجرى مارس الجارى، وكذلك التعرف على أهمية المشاركة فى تنمية المجتمع.

ومن جانبه، أكد الدكتور ناصر عامر، أن المشاركة السياسية هى حق وواجب لكل مواطن فى الدولة، خاصة لما تمر به البلاد من تحديات، ثم شرح مراحل المشاركة السياسية، والتى تبدأ بالاهتمام بالشأن العام مرورًا بالتصويت فى الانتخابات، ثم الانخراط فى الانضمام بالأحزاب، كما أوضح أن مساهمة المواطنين فى الانتخابات تسمح لهم بإبداء أرائهم فى القرارات، والقوانين التى تتخذها الدولة وبالتالى دفع عجلة التنمية.