أسعار النفط اليوم الاثنين 5-3-2018 برنت يسجل 64.81 دولار للبرميل







كتب أحمد أبو حجر

ارتفعت أسعار النفط فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين 5-3-2018 ، حيث ارتفع خام برنت القياسى 44 سنتا ليسجل نحو 64.81 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 41 سنتا ليسجل حوالى 61.66 دولار للبرميل.

ويأتى ارتفاع أسعار النفط قبل اجتماع بين منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وشركات النفط الصخرى الأمريكية فى هيوستون، مما أثار توقعات بأن يناقش منتجو النفط كيفية التخلص بشكل أكبر من الفائض من المعروض من النفط فى الأسواق العالمية.

ومن المقرر أن يلتقى وزراء نفط من أوبك وأطراف نفطية عالمية أخرى فى هيوستون مع بدء أكبر مؤتمر فى صناعة الطاقة يوم الاثنين.

ومن المتوقع أن يحضر محمد باركيندو الأمين العام لأوبك ومسؤلون آخرون من المنظمة حفل عشاء يوم الإثنين مع شركات النفط الصخرى الأمريكية على هامش المؤتمر.

لا نقاش لتمديد تخفيضات إنتاج أوبك إلى 2019



فيما قال رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك " إن المنظمة لم تناقش تمديد تخفيضات الإنتاج لتشمل العام المقبل، مضيفا أن التركيز مازال منصبا على تقليص مخزونات الخام العالمية.

وقال وزير الطاقة الإماراتى سهيل محمد المزروعى، الرئيس الحالى لأوبك، فى مقابلة مقتضبة قبيل مؤتمر الطاقة أسبوع سيرا فى هيوستون"نشعر أنه مازال هناك فائض فى السوق" مضيفا أنه لا توجد محادثات بشأن (تمديد التخفيضات إلى 2019) فى هذه المرحلة.

إغلاق حقل الشرارة النفطى الليبى



وجرى إغلاق حقل الشرارة النفطى العملاق فى ليبيا أمس الأحد، بعدما أغلق أحد المواطنين صماما، احتجاجا على تلوث لحق بقطعة أرض يملكها بالقرب من خط أنابيب يمر بأرضه.

ويمثل إغلاق الشرارة، ضربة قوية للبلاد بعد مرور أكثر قليلا من أسبوع على إغلاق حقل الفيل النفطى القريب من الشرارة بسبب احتجاج الحراس.

تبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الشرارة 340 ألف برميل يوميا، وكان يضخ 308 آلاف برميل يوميا الأسبوع الماضى، وتدير المؤسسة الوطنية للنفط حقل الشرارة بالشراكة مع ريبسول وتوتال وأو.إم.فى وشتات أويل.

وتتسبب الإغلاقات المتكررة والطويلة فى انخفاض الضغط بآبار الحقل النفطى، مما يقلص من الطاقة الإنتاجية، ويتطلب تعزيز الطاقة الإنتاجية فى الشرارة وغيره من الحقول استثمارات تلح إليها الحاجة وتواجه مؤسسة النفط صعوبة فى جذبها.

ويعد خام الشرارة هو أحد الخامات الرئيسية التى تصدرها ليبيا، يغذى الحقل أيضا مصفاة الزاوية النفطية البالغة طاقتها 120 ألف برميل يوميا فى غرب البلاد، وهى أكبر مصفاة تعمل فى ليبيا حاليا.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت قبل أسبوع حالة القوة القاهرة فى حقل الفيل البالغة طاقته 70 ألف برميل يوميا بعدما تسبب احتجاج الحراس فى إغلاق الحقل الذى يديره مشروع مشترك بين مؤسسة النفط وشركة إينى الإيطالية.

ويُمزج الخام الذى ينتجه حقل الفيل مع مكثفات حقل الوفاء لإنتاج مزيج مليته الذى يجرى تصديره من مرفأ مليته.