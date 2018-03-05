أسعار العملات الاثنين 5-3-2018 وارتفاع جماعى عدا الدولار والريال يتراجعان







كتبت- هبة حسام

على عكس ختام تعاملات الأمس، شهدت أسعار العملات اليوم الاثنين 5-3-2018 ارتفاعا جماعياً باستثناء سعر عملتى الدولار الأمريكى والريال السعودى، واللذان شهدا تراجعاً اليوم، بعد حالة من الاستقرار على مدار تعاملات السبوع الماضى وحتى ختام تعاملات أمس الأحد.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر خلال التعاملات الصباحية لليوم الاثنين، ننشر أسعار العملات مقابل العملة المصرية، حتى يتمكن القارئ من معرفة أخر التغيرات التى تتطرأ على العملات العربية والأجنبية أمام "المصرية".



الجنيه المصرى اليوم

سعر الدولار فى مصر



تراجع سعر الدولار اليوم الاثنين، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.5744 جنيه للشراء، و 17.6744 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.5744 جنيه للشراء

17.6744 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر



17.54 جنيه للشراء

17.64 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع



الدولار

سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.58 جنيه للشراء

17.68 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم



ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، بالغاً، 21.53 جنيه للشراء، و 21.82 للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى منذ قليل.



يورو

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم



ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، بالغاً 24.16 جنيه للشراء 24.39 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى الآن.

سعر الدينار الكويتى



ارتفع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، مسجلا 58.47 للشراء ، و 58.89 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلى الآن.

سعر الريال السعودى اليوم



تراجع سعر الريال السعودى، مقارنة بختام تعاملات الأمس، بالغاً 4.67 جنيه للشراء، 4.70 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات البنك الأهلى الآن.



الريال-السعودي

وزارة المالية تطرح 2.5 مليار جنيه سندات خزانة اليوم



ومن ناحية أخرى، يطرح البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 2.5 مليار جنيه، الأولى بقيمة 1.25 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، والثانية بقيمة 1.25 مليار جنيه، لأجل 7 سنوات.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.