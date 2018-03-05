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الإثنين، 05 مارس 2018 03:39 م
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أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-3-2018 فى مصر

الإثنين، 05 مارس 2018 01:21 م
أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-3-2018 فى مصر الذهب - صورة ارشيفية





كتب – إسلام سعيد
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واصلت  أسعار الذهب ارتفاعها لليوم الثالث على التوالى، بمستهل تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين 5-3-2018 حيث ارتفع الذهب فى جنيه واحد مع توقعات بارتفاعات أخرى خلال الساعات المقبلة، ليسجل عيار 21 مبلغ 650 جنيها حتى صياغة التقرير.

 

وأصبحت اسعار الذهب كالتالى:

 

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 650 جنيها

سعر الذهب عيار 18 اليوم سجل 657 جنيها

جرام الذهب عيار 24 سجل 742 جنيها

سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5200 جنيه.

الأوقية : 1325 دولار.

 

 أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

 

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

 

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.

 

 

 

 

 

 


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