أحمد كان عاوز يحسن دخله بتوصيل المواطنين بسيارته فتعرض للسرقة ومحاولة قتل







كتب : أحمد حسنى

خرج كعادته يبحث عن رزق حلال يعينه على أعباء الحياة، ولم يكن يعلم أنه سيخرج هذه المرة، ليخسر كل ما يملكه، حتى أنه كاد يفقد حياته، بعد تعرضه لخدعة من بعض الأشخاص، الذين طلبوا منه توصليهم، وخططوا للتخلص منه وسرقة السيارة.

أحمد إبراهيم عبد المعبود، شاب فى العقد الثالث من عمره ، يحاول تحسين دخله باستخدام سيارته الخاصة فى العمل مع إحدى شركات نقل الركاب.



السائق يتعرض للخطف والطعن

وفى مساء أحد الأيام طلبه ثلاثة شباب لتوصيلهم إلى منطقة بدر، فأسرع لتوصيلهم حتى يعود بعدها إلى بيته، واصطحبه المتهمون إلى منطقة "صبحى حسين" التى تعرف ببعدها عن المساكن، وتحيطها الصحراء.

السائق الضحية

وبمجرد وصول الضحية لهذه المنطقة، انقض أحد هؤلاء الشباب عليه لإيقاف السيارة، فيما قام الآخران بطعنه بالسلاح الأبيض "مطوة" 20 طعنة بقدمه ومنطقة المعدة، وتجريده من ملابسه وسرقة كل متعلقاته وتليفونه المحمول، وسرقوا السيارة الخاصة به ماركة " ميتسوبيش لانسر"، والتى تحمل رقم "ب ل و 752" وفروا هاربين، تاركين الضحية وسط الصحراء يصارع الموت.

الضحية

وتصادق مرور "توك توك" بالقرب من مكان الحادث، فصرخ الضحية بكل ما تبقى له من أمل فى الحياة، مستمسكا بخيوط النجاة، ليتوجه سائق " التوك توك" لإنقاذه، ونقله للمستشفى.

وحرر أحمد محضرا بالواقعة، وأمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بسرعة إجراء التحريات للقبض على المتهمين وتقديمهم للنيابة.

كما أمرت النيابة الشركة الخاصة بتوصيل المواطنين والتى يعمل بها المجنى عليه بتوفير كل المعلومات المتعلقة بالضحية، ومن اتصل به خلال فترة عمله يوم الحادث.

