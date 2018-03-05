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أبو الغيط يؤكد عمق وأهمية العلاقات العربية الأفريقية

الإثنين، 05 مارس 2018 04:24 م
أبو الغيط يؤكد عمق وأهمية العلاقات العربية الأفريقية آبو الغیط و إبراهيم جمبارى





كتب مصطفى عنبر
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استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنین، إبراهيم جمبارى، وزير خارجية نيجيريا الأسبق وعضو لجنة الشخصيات البارزة للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن "جمبارى" استعرض خلال اللقاء أهم أبعاد عمل الآلية الأفريقية والجهود المبذولة فى هذا الإطار من أجل تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد بشقيه السياسى والاقتصادى ودعم جهود التنمية فى الدول الإفريقية، منوهًا إلى ما لمسه من اهتمام كبير من جانب الدول العربية الأعضاء فى هذه الآلية بعملها، وتطلعه لاستمرار هذا الاهتمام خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح المتحدث الرسمى أن أبو الغيط حرص من جانبه على تأكيد عمق ومتانة العلاقات العربية/ الأفريقية، خاصة فى ضوء تداخل الفضائين العربى والإفريقى، وهو ما يتجسد فى التعاون المؤسسى المستمر القائم بين الجانبين فى العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفى انعقاد القمم العربية/ الأفريقية بشكل دورى وأخرها قمة مالابو، مشيرًا إلى تثمينه لعمل الآلية باعتبارها تجربة رائدة على مستوى العالم النامى ينبغى العمل على تشجيعها، وترحيبه بانخراط أعضائها من الدول العربية بجدية فى عملها، الأمر الذى يمكن أن تكون له آثار إيجابية فى مساندة الجهود المبذولة بهذه الدول لتحقيق التنمية بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعامل مع التحديات التى تواجهها هذه الدول.


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