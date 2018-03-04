8 معلومات عن الاستثمارات السعودية والتبادل التجارى بين القاهرة والرياض







كتب إسلام سعيد

بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية إلى القاهرة، يقدم "اليوم السابع" أهم 10 معلومات عن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية.

1- هناك 4309 شركة سعودية مؤسسة فى مصر تعمل فى المجالات الاستثمارية المختلفة.

2- حجم الاستثمارات السعودية حاليا فى مصر 6.1 مليار دولار وفق آخر احصاء بـ 2017.

3- السعودية ترتيبها الأول بين الدول العربية المستثمرة فى مصر.

4- 11% من حجم الاستثمارات الأجنبية الموجودة فى مصر هى استثمارات سعودية.

5- 20 مليار دولار استثمارات عربية فى مصر منها 27 % للمملكة.

6- 1043 مشروعا مصريا على أرض السعودية باستثمارات 1.1 مليار دولار.

7- حجم التبادل التجارى بين البلدين 2.6 مليار دولار خلال 2017 بتراجع كبيرة قياسا بـ2016 والذى سجل 4.2 مليار دولار.

8-السعودية ضمن أكبر 10 دول مستوردة من مصر

يشار إلى أن هناك استثمارات سعودية تم الإعلان عنها فى وقت سابق، لم يتم إدراجها ضمن هذه البيانات، وذلك لكونها لم تدخل حيز التنفيذ.



















