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7 معلومات عن ATM الـ10 جنيهات بهيئة البريد

الأحد، 04 مارس 2018 10:33 م
7 معلومات عن ATM الـ10 جنيهات بهيئة البريد عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد





كتبت:هبة السيد
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تتيح الهيئة القومية للبريد، بطاقات للصرف الألى ATM ليس لها حد أدنى للشحن، وذلك فى إطار نشر خدمات الشمول المالى وتقليل استخدام الكاش، ونقدم  أبرز المعلومات الخاصة التى يحتاجها العميل للحصول على تلك البطاقة.

1- تصل قيمة الاشتراك فى بطاقة ATM لهيئة البريد نحو 25 جنيها.

2- الحد الأدنى للشحن 10 جنيهات

3- يتم الحصول عليها عبر بطاقة الرقم القومى فقط دون الحاجة لمستندات ورقية أخرى أو إجبار العميل على التوقيع على مستندات كثيرة.

4 - البطاقة تتيح الشراء والدفع الإلكترونى داخل وخارج مصر.

5 - يمكن استخدامها فى موسم الحج.

6 - تفعيل الخدمة خلال وقت قصير يستغرق دقيقتين.

7- يمكن استخدامها فى أى ماكينة ATM خاصة بالبنوك.

وتمتلك الهيئة القومية للبريد 24 مليون عميل بصندوق توفير البريد، ويصل حجم مدخرات العملاء بهيئة البريد نحو 200 مليار جنيه.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

AHMAD

ماكينات ATM

المشكلة ان ماكينات الايه تى ام بتاعة البريد نادرة الوجود

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