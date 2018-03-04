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18 مارس.. الحكم فى دعوى تطالب بإسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى

الأحد، 04 مارس 2018 05:31 م
18 مارس.. الحكم فى دعوى تطالب بإسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى يوسف بطرس غالى





كتب أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الأحد، مد أجل حكمها فى الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الهارب يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، لحمله وثيقة اللجوء السياسى إلى بريطانيا، لجلسة 18 مارس المقبل .

وقالت الدعوى التى حملت رقم 47710 لسنة ٦٨ق، والتى اختصمت وزير الداخلية، إنه أشيع يوم الاثنين 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالى لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، وذلك تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية فى مصر وصدور أحكام ضده فى قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.

وأضافت الدعوى: "بعد ذلك بما لا يزيد عن ساعة زمنية نشر تصحيحا لهذا الخبر، حيث إن المتهم يوسف بطرس غالى أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسى".

ويواجه يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية" أحد أبرز القضايا التى يواجهها بطرس غالى، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات فى تلك القضية.

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عصام حجى

يستحق التكريم

يستحق التكريم لأنه من أحسن وزراء الماليه وسوف ينصفه التاريخ

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