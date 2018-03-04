1200 شاب يشاركون فى منتدى شباب الإسكندرية 12 مارس







الإسكندرية - هناء أبو العز

تستقبل عروس البحر المتوسط منتدى شباب الإسكندرية الذى سيعقد بمكتبة الإسكندرية يوم الاثنين ١٢ مارس ٢٠١٨ ويشارك بالمنتدى أكثر من 1200 من الشباب السكندرى من مختلف الكليات والمعاهد العليا وشباب التعليم الفنى كما سيشارك شباب من جميع فئات المجتمع المدنى وبعض من النماذج الناجحة من الشباب المبتكر من سن ١٨ إلى ٤٠ عاما.

وسوف تتضمن فعاليات المنتدى جلسات نقاشية وورش عمل ومعرض لابتكارات الشباب وعروض لبعض الشركات التى توفر فرص عمل وتدريب للشباب لمدة يوم واحد تحت رعاية محافظة الإسكندرية.

ويرأس لجنة التنظيم العليا الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، ويهدف المنتدى لفتح قنوات اتصال بين الشباب السكندرى وأجهزة الدولة حتى يكون هناك مشاركة مجتمعية بناءة وليكون منبراً موجهاً لشباب الإسكندرية هدفه إتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم للمستقبل من خلال المشاركة فى ورش وجلسات المؤتمر وكذلك دعم وتطوير الآليات التى تعزز مفهومى الانتماء والمواطنة لدى المجتمع السكندرى وتطوير جهود التوعية المجتمعية وتعزيز قدرات وأدوار الشباب بما ينعكس على المحافظة بنتائج تتضمن أفكار ومبادرات جديدة. ويضم المؤتمر مجموعة من المحاور تناقش قضايا وموضوعات تهم مختلف الفئات الشبابية والتى تنمى الوعى لديهم لطبيعة المرحلة التنموية لمصر.