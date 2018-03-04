وكيل تعليم القليوبية: لابد من الخروج للإدلاء بأصواتنا ردا على المتربصين للوطن







القليوبية نيفين طه

شارك طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية فى فعاليات مؤتمر "ادعم بلدك" بقاعة المؤتمرات والندوات بجامعة بنها والذى تنظمه نقابة الصيادلة بالقليوبية برعاية اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية والدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها والدكتور مجدى ثابت نقيب الصيادلة بالقليوبية.

ودعا طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم جموع الشعب المصرى العظيم والأصيل للخروج للتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة وإظهار صورة الشعب المصرى المحب لوطنه أمام العالم ليكون ذلك الخروج للإدلاء بالأصوات فى انتخابات الرئاسة المصرية ردا على الكارهين والحاقدين والمتربصين بالوطن.

وأكد أن جموع العاملين بالتعليم بما تشمله من معلمين وموظفين وإداريين سيقدمون نموذجا وقدوة لحب الوطن وسيخرجون إلى لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم ليظهروا للعالم أجمع قوة وعظمة شعب مصر.

على جانب آخر، نظمت كلية التربية جامعة بنها قافلة تربوية تثقيفية بمدرسة الشموت الثانوية المشتركة ببنها تحدثت فيها الدكتورة إيمان عبدالحق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية عن كيفية أن يكون المواطن ايجابيا تجاه قضايا وطنه.

وطالبت المواطنين بضرورة المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية وفى مقدمتها الانتخابات الرئاسية التى تجرى قبل نهاية الشهر الجارى.

وقالت وكيلة الكلية أن خروجنا أعداد كبيرة فى أيام الانتخابات ووقوفنا أمام الصناديق للإدلاء باصواتنا يعد رسالة للعالم كله أننا نقف خلف القيادة السياسية الداعمة لحقنا كمواطنين فى حياة كريمة والتى حققت الأمن والاستقرار للوطن.



مؤتمر أدعم بلدك



مؤتمر أدعم بلدك