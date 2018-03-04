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وفاة شاب فى مشاجرة بسبب سلسلة فضة فى البساتين

الأحد، 04 مارس 2018 06:49 م
وفاة شاب فى مشاجرة بسبب سلسلة فضة فى البساتين قتل - أرشيفية





كتب على عبد الرحمن
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شهدت منطقة البساتين مشاجرة عنيفة بالأسلحة البيضاء، أسفرت عن مقتل شاب؛ إثر إصابته بجرح نافذ باستخدام سلاح أبيض.

وكان المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، والرائد أحمد مصلح، معاون أول القسم، تلقى بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين الشباب دائرة القسم، ووجود حالة وفاة.

انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وفاة الشاب "ك. ط" إثر إصابته بجرح نافذ أسفل الفخذ، وتم إخطار النيابة العامة لمعاينة الحادث، وتم نقل الجثة إلى المستشفى بمعرفة النيابة العامة، والقبض على اثنين من المتهمين، وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلاف على سلسلة فضة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5119 لسنة 2018 جنح البساتين، تمهيدًا لعرضها على النيابة لتتولى مباشرة التحقيقات.


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