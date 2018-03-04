وفاة الضحية الثانية فى حادث المطرية بالدقهلية متأثرا بإصابته بطلق نارى







الدقهلية شريف الديب

لفظ الضحية الثانية فى حادث المطرية، أنفاسه الأخيرة منذ قليل، داخل مستشفى الدولى بالمنصورى متأثرا بإصابته بطلق نارى بالراس وطلق خرطوش بالبطن، وذلك نتيجة تبادل إطلاق النار بين اثنين من البلطجية داخل مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية أمس الأول.

كان شارع سليمان بمدينة المطرية، قد شهد حالة من الفزع والرعب بعد إطلاق مجموعة من البلطجية يحملون أسلحة نارية، النار بشكل عشوائى بينهم لوجود خلافات سابقة، وأثناء إطلاق النار تصادف مرور شابين بالشارع، فأصيبا بطلقات نارية، وتم نقلهما إلى مستشفى المطرية العام، وتبين وفاة "زكريا الشحات شتيوى"، وتم نقل الثانى "نصر الساهى" إلى مستشفى بالمنصورة الدولي والذي لفظ أنفاسه الأخيرة منذ قليل، بعد إصابته بطلق نارى فى الرأس، وكانت حالته خطرة.

وأشار أحد شهود العيان، إلى أن هناك خلاف بين بلطجى يدعى "ح ال"، وآخر يدعى "طارق م"، وأثناء تربصهما لبعض بشارع سليمان بندر المطرية، قام الأول بإطلاق النار على الثانى بشكل عشوائى حال استقلاله توك توك، من بندقية آلية كانت بحوزته، ورد الأخير عليه بسلاح نارى يحمله، وتصادف مرور الشابين بالشارع فى هذا الوقت، ما أدى الى إصابتهما، ووفاة أحدهما.

وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على أحد المتهمين صباح اليوم وبحوزته بندقية آلية بعد تبادل إطلاق النار مع القوات.