وفاة آخر أبطال المقاومة الموريتانية ضد الاستعمار الفرنسى

وفاة آخر أبطال المقاومة الموريتانية ضد الاستعمار الفرنسىالأحد، 04 مارس 2018 12:45 م
الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز
أ ش أ
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توفى فجر اليوم الأحد، أحمد ولد بوهدة، آخر أبطال المقاومة الموريتانية ضد الاستعمار الفرنسى.
وقال أحد أقارب المجاهد، "إن بوهده، الذى شارك فى معركة أم التونسى ودارت بين المقاومة الموريتانية وقوات الاحتلال الفرنسى يوم 8 أغسطس 1932، سيوارى الثرى فى مدفن آمرسيط قرب مدينة اكجوجت".
وكان الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، قد منح المجاهد الراحل أعلى وسام عام 2010، كما أطلق اسم (أم التونسى) على مطار نواكشوط الجديد، جدير بالذكر أن الشعب الموريتانى كان قد صوت فى استفتاء شعبى العام الماضى على تعديلات سمحت بإضافة خطين بالون الأحمر على العلم الموريتانى تخليدا لأبطال المقاومة ضد الاستعمار وشهداء القوات المسلحة وقوات الأمن ضد الجماعات الإرهابية.
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