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وزير العمل العراقى يبحث مع نظيره المصرى مشاركة العمالة المصرية بإعادة الاعمار

الأحد، 04 مارس 2018 05:30 م
وزير العمل العراقى يبحث مع نظيره المصرى مشاركة العمالة المصرية بإعادة الاعمار وزيرا العمل فى مصر والعراق وسفير مصر ببغداد





كتب أحمد جمعة
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استقبل وزير العمل العراقي محمد شياع السودانى، الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة بحضور السفير المصرى فى بغداد علاء موسى، وذلك على هامش مشاركة وزير القوى العاملة المصرى فى اجتماعات مجلس ادارة منظمة العمل العربية والتى تستضيف بغداد اجتماعاتها فى الفترة من 1 : 3 مارس الجارى. 

بدوره أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان على عمق العلاقات المشتركة بين القاهرة وبغداد، مشددا على أهمية تعزيز التعاون الثنائى المشترك خلال الفترة المقبلة. 

وبحث الوزيران احتياجات سوق العمل العراقى من العمالة الفنية المصرية خلال عملية إعادة الإعمار التى تشهدها بغداد بعد الانتصار على تنظيم داعش الإرهابى عسكريا.   

من جانبه، أعرب السفير علاء موسى عن استعداد مصر لتقديم الدعم اللازم للعراق بهدف مساعدة شعبه الشقيق وتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى المشترك بين البلدين.، مؤكدا أن العراق يمتلك القدرة والقوة على العودة إلى وضعه الطبيعى بعد دحره للإرهاب. 

 


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