وزير الإسكان: القطاع الخاص يلعب دورا قويا فى تنمية مدن الجيل الرابع







كتب أحمد حسن تصوير حسين طلال

أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه من المتوقع أن تشهد المدن الجديدة التى تم إطلاقها مؤخرا دخول القطاع الخاص، بعد أن تقوم الدولة بوضع النواة الحقيقية لهذه المدن.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، خلال كلمته بملتقى بناة مصر، أن القطاع الخاص سيكون له دور كبير فى تنفيذ المشروعات القومية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الدولة تعد حاليا مجموعة من التشريعات والقوانين لتهيأة مصر فى تصدير العقار المصرى.

وأشار إلى أن شركات قطاع المقاولات المصرية ستدخل بقوة فى تعمير الدول العربية مثل سوريا والعراق، نتيجة للخبرات التى اكتسبتها خلال الفترة الماضية نتيجة لمشاركتها فى المشروعات القومية.











































































