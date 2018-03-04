وزيرة السياحة منتقدة تعدد طلبات المحافظين: "بحس إنى فى وزارة المالية" (صور)

بدورها قالت رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن المشاكل في المقاصد السياحية كبيرة جدا وهناك تراكمات من الأخطاء، مؤكدة أن الوزارة تحتاج لوضع أولويات تستطيع من خلالها وضع نماذج لمناطق وتطويرها وتعميمها، لافتة إلى أن مشروع المتحف المصرى مهم جدا، ويمكن الانطلاق من خلاله لعملية ترويج كبيرة، ليدر عائدا كبيرا جدا، وكذلك مشروع تطوير الهرم.

وتابعت الوزيرة ضاحكة،:" بصراحة برضو أحيانا بحس إنى فى وزارة المالية، لأن طلبات المحافظين كتير جدا، لازم نعمل الطلبات بشكل مقنن وفى ضوء المتاح".































































