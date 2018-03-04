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وزيرة السياحة منتقدة تعدد طلبات المحافظين: "بحس إنى فى وزارة المالية" (صور)

الأحد، 04 مارس 2018 05:07 م
وزيرة السياحة منتقدة تعدد طلبات المحافظين: "بحس إنى فى وزارة المالية" (صور) وزيرة السياحة





كتب محمد مجدى السيسى - تصوير حازم عبد الصمد
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تناقش لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان الآن فى اجتماع لها برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، آليات التنسيق و التكامل بين الوزارات والهيئات المعنية لتطوير منظومة السياحة وتنفيذ خطط التنمية السياحية، بحضور وزراء الآثار والسياحة و التنمية المحلية . 

بدورها قالت رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن المشاكل في المقاصد السياحية كبيرة جدا وهناك تراكمات من الأخطاء، مؤكدة أن الوزارة تحتاج لوضع أولويات تستطيع من خلالها وضع نماذج لمناطق وتطويرها وتعميمها، لافتة إلى أن مشروع المتحف المصرى مهم جدا، ويمكن الانطلاق من خلاله لعملية ترويج كبيرة،  ليدر عائدا كبيرا جدا، وكذلك مشروع تطوير الهرم.

وتابعت الوزيرة ضاحكة،:" بصراحة برضو أحيانا بحس إنى فى وزارة المالية، لأن طلبات المحافظين كتير جدا، لازم نعمل الطلبات بشكل مقنن وفى ضوء المتاح".

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 
 
 
 
 

 


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