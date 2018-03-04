وزارة الهجرة العراقية: عودة 581 نازحا إلى قضاء القائم







أ ش أ

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الأحد، عن عودة 581 نازحا إلى مناطقهم بقضاء القائم فى محافظة الأنبار العراقية.

وقال معاون مدير عام دائرة شؤون الفروع بالوزارة على جهاكير،فى بيان نقلته فضائية "السومرية نيوز" العراقية، إن 90 أسرة نازحة بما يقارب 503 نازحين عادوا من مخيمات "الخالدية والمدينة السياحية" ومخيم "الكيلو 18" إلى مناطقهم الأصلية فى قضاء القائم غرب محافظة الأنبار.

وأشار جهاكير إلى عودة 14 أسرة نازحة بما يقارب 78 نازحا من مخيم "الدورة" فى العاصمة بغداد إلى مناطقهم الأصلية فى قضاء القائم، مؤكدا أن تلك الأسر تم نقلهم ونقل أمتعتهم بواسطة شاحنات خصصتها الوزارة لإيصالهم مجانا.

وكان مجلس الوزراء العراقى قد أعلن، فى وقت سابق، عودة نحو 50% من النازحين إلى مناطقهم المحررة، لافتا إلى أن توجيهات رئيس الحكومة حيدر العبادى أكدت ضمان توفير الخدمات الأساسية فى تلك المناطق.