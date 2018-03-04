وزارة التعليم ومؤسسة مصر الخير تنظمان مسابقة "الباحثون الشباب"

كتب محمود طه حسين

قالت الدكتورة يسرا علام، مستشارة وزير التربية والتعليم للتسويق والترويج، إنه تم التعاون بين الوزارة ومؤسسة مصر الخير فى توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم مسابقة "الباحثون الشباب" لطلاب المرحلة الثانوية بالمداس الحكومية، والتجريبية، والخاصة والدولية.

ويبدأ التقديم للمسابقة فى الأسبوع الأول من شهر أبريل وحتى 9 مايو القادم، علمًا بأن الأفكار المبتكرة والأبحاث المشاركة فى المسابقة ستكون فى المجالات التالية: ريادة الأعمال، والطب، والأحياء، والإعلام، وتكنولوجيا (المياه، والطاقة، والغذاء، والزراعة)، ومن أهم شروط المسابقة أن تكون جميع المراجع أو المصادر التى يستعين بها المتسابقون من بنك المعرفة.

وفى هذا السياق، يتم الآن التنسيق مع كل من الجامعات الأمريكية، والألمانية، و القاهرة وعين شمس؛ للاستعانة بطلاب ماجستير هذه الجامعات للإشراف والمتابعة على تلك الأبحاث، علمًا بأنه فى التصفيات سيتم عرض الأعمال المشاركة على أساتذة من هذه الجامعات، وعدد من رجال الأعمال طبقاً للتخصص، كما سيتم اختيار أفضل 10 أبحاث فائزة؛ ليحصلوا على منح جامعية دراسية، بالإضافة إلى أجهزة لاب توب.

يشار إلى أن هذه المبادرة تأتى فى إطار دعم مهارات البحث العلمى والابتكار كأحد مهارات القرن الـ21 لتمكين الشباب من تطوير المجتمع المصرى.