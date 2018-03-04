وزارة التعليم العالى تنعى وفاة وكيل كلية طب الزقازيق

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى







وائل ربيعى

أصدرت وزارة التعليم العالى بيانا تنعى فيه، الدكتور أشرف صابر حجاب وكيل كلية الطب بجامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب وعضو اللجنة العليا للأنشطة العليا بالوزارة.