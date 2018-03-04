وزارة التعليم العالى تنعى وفاة وكيل كلية طب الزقازيق

وزارة التعليم العالى تنعى وفاة وكيل كلية طب الزقازيقالأحد، 04 مارس 2018 08:11 ص
الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
وائل ربيعى
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أصدرت وزارة التعليم العالى بيانا تنعى فيه، الدكتور أشرف صابر حجاب وكيل كلية الطب بجامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب وعضو اللجنة العليا للأنشطة العليا بالوزارة.
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