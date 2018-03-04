نيابة المرج تحقق فى التحفظ على طن ونصف دواجن منتهية الصلاحية







كتب كريم صبحى

تباشر نيابة المرج التحقيق فى واقعة ضبط طن ونصف دواجن منتهية الصلاحية داخل مخزن شركة مواد غذائية والتحقيق مع صاحب الشركة.

البداية بورود معلومات لمباحث التموين بقيام مالك الشركة بحيازة كميات كبيرة من السلع الغذائية الدواجن ومشتقاتها داخل مخزن بمنطقة مؤسسة الزكاة وقيامة بالتلاعب فى أوراق فترة الصلاحية الخاصة بالدواجن التى يوردها لكبرى كبرى شركات اللحوم المجمدة .

علي الفور قامت قوة من ضباط الإدارة بمرافقة لجنة من الطب البيطري لمداهمة المخزن والكشف عن الدواجن وتم ضبط المدير المسئول عن الشركة وبحوزتة طن ونصف دواجن ومشتقاتها تم التلاعب وتغيير تواريخ الصلاحية الخاصة بها، وتم التحقظ على المضبوطات وتحرير محضر رقم 4656 المرج لسنة 2018 ، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق .