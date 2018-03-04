نقيب صيادلة القليوبية: 55 مليار جنيه حجم إنفاق الدولة على الدواء







القليوبية نيفين طه

أعلن الدكتور مجدى ثابت، نقيب الصيادلة، أن آخر تقرير العام الماضى حول الإنفاق على الدواء يوضح أن الدولة أنفقت 55 مليار جنيه، مشيرا إلى أن سوء استخدام الدواء يهدر نسبة 15% من هذا المبلغ الكبير.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته نقابة الصيادلة بالقليوبية، "ادعم بلدك.. برنامج الثقافة الدوائية والصحية نهضة مصر في شبابها"، بالتعاون مع جامعة بنها ومديريات التربية والتعليم والصحة نقابتى الأسنان والمهندسين.

أضاف ثابت، أن المهمة التى حملها الصيادلة على عاتقهم هو الاستخدام الأمثل للدواء وحماية المريض، لذلك تم وضع أهداف للوصول لتلك المهمة منها برامج وأنشطة للتثقيف الدوائى بالقوافل الطبية وتثقيف المواطنيين من خلال الندوات التى تهدف إلى نشر الوعى الصحى.

وأشار الدكتور محمود الصبروت، وكيل مديرية الشباب والرياضة، إلى الدور الفعال الذى تقوم به نقابة الصيادلة بالقليوبية من خلال تدريب الموظفين لخلق قيادات الصف الثاني والثالث، موضحا أن المشاركة الإيجابية ليست فى شكل الرئيس فقط وإنما هيبة وكيان دولة، لكن هى رسالة لكل أمهات الشهداء ورسالة لوسائل الإعلام العالمية.