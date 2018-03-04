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نقيب المعلمين: بورسعيد تقود حملة للحد من الدروس الخصوصية بالمجموعات المدرسية

الأحد، 04 مارس 2018 07:00 ص
نقيب المعلمين: بورسعيد تقود حملة للحد من الدروس الخصوصية بالمجموعات المدرسية خلف الزناتى القائم بأعمال نقيب المعلمين





كتبت آية دعبس
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قال خلف الزناتى، القائم بأعمال نقيب المعلمين، إن محافظة بورسعيد تقود تجربة للحد من انتشار الدروس الخصوصية، وتم تطبيقها على أرض الواقع بين المحافظ ومديرية التعليم ونقيب المعلمين ببورسعيد، وذلك من خلال تفعيل المجموعات المدرسية بالمدارس من جديد.

 

وأوضح الزناتى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إلغاء مراكز الدروس الخصوصية على مستوى المحافظة، لافتا إلى أنه رغم انخفاض المقابل المادى للمجموعات الدراسية مقارنة بالدروس، إلا أنهم سعداء بالتجربة، مشيرا إلى أنهم تمكنوا من إيجاد أدوار إشرافية لمعلمى الأنشطة، ويتم تقسيم العائد المادى بنسب أقل عليهم.

 

وأشار إلى أن النقابة لا تؤيد انتشار الدروس الخصوصية، إلا أنها تطالب وزارة التربية والتعليم على تحسين دخول المعلمين، لتكون بديلة لهم، وحلا لأسباب عملهم بالدروس الخصوصية.

 

 

 

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نقابة المعلمين

الدروس الخصوصية

المجموعات المدرسية



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