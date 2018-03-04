نقابة الزراعيين تنظم مؤتمر حاشد لتأييد ترشيح الرئيس لفترة رئاسية ثانية







كتب عز النوبى

نظمت نقابة المهن الزراعية مؤتمرا جماهيريا لمبايعة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفترة رئاسية ثانية، فيما شارك أعضاء النقابات الفرعية بالمحافظات للنقابة العامة الاحتفالية الضخمة لتأييد ترشيح الرئيس مؤكدة دعمها للقوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب والتاكيد على أهمية تحقيق هذه الأهداف لحماية الاستقرار الاقتصادى المصرى.

وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين فى كلمته خلال المؤتمر الجماهيرى، إنه لا توجد تنمية بدون دعم مباشر من الشعب للإجراءات التى ينفذها الرئيس والقوات المسلحة والشرطة لتحقيق الامن في ربوع مصر، مشددا على أن هذه الإجراءات هى التى تحمى الدولة المصرية بكل أركانها.

وأضاف نقيب الزراعيين، أن مبررات تأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة رئاسية لدوره الكبير فى تطوير القطاع الزراعى من خلال مشروعات استثمارية عملاقة ساهمت فى تغيير خريطة الأمن الغذائى المصرية وواجهت التحديات الصعبة خلال سنوات عجاف تعرضت فيها البلاد إلي عدم الإستقرار، مشددا علي ان إستكمال مسيرة عطاء الرئيس خلال الفترة المقبلة ستنعكس علي إشاعة الرضا لدى جميع المصريين، خاصة الفلاحين من خلال حزمة من الإجراءات الاقتصادية ساعدت في تطوير القطاع الزراعي الهام في التنمية المستدامة.

وأوضح خليفة أنه سيتم مواصلة تنظيم اللقاءات الجماهيرية بمختلف المحافظات لتأييد انتخاب الرئيس وعرض إنجازات الرئيس خلال الفترة الرئاسية الأولى، فضلا عن استعراض المشروعات العملاقة فى المجال الزراعى مثل مشروع الـ 1.5 مليون فدان، ومشروع النهوض بالثروة الحيوانية لإنتاج مليون رأس جديدة من الماشية فضلا عن مشروع الصوب الزراعية الذي يحقق لمصر ميزة تنافسية في صادرات الخضروات وتلبية إحتياجات السوق المحلية وترشيد استهلاك مياه الرى، وتبيق المعايير الدولية للممارسات الجيدة فى الزراعة ضمن خطة تطوير القطاع الزراعى.